BTS возвращается с новой песней





Группа BTS (방탄소년단) возвращается с новой песней. Цифровой сингл под названием «Масло» (Butter) станет её второй композицией на английском языке. Об этом 27 апреля сообщили в продюсерском агентстве Big Hit Entertainment. Дата релиза запланирована на 21 мая 13:00 по местному времени. Новый сингл представляет собой летний танцевальный поп-трек, наполненный мягким и в то же время харизматичным очарованием участников группы. Ранее, в августе 2020 года, BTS выпустила песню «Динамит» (Dynamite), первый сингл, записанный полностью на английском языке. Благодаря ему участники группы добились невероятных высот и признания международной общественности. В настоящее время певцы готовятся к релизу сингл-альбома, а пока поклонников группы ждут различные мероприятия. Уже в мае-июне в 49 странах будет представлено специальное меню McDonalds - BTS MEAL.