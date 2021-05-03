Фильм «Женщина-огонь» - один из лучших в репертуаре актрисы Юн Ë Чжон





Иностранные кинокритики дали оценку фильму «Женщина-огонь» (화녀, 1971) режиссёра Ким Ги Ëна (김기영), дебютной работе актрисы Юн Ë Чжон (윤여정). Кинокартина в своё время вызвала сенсацию, став одной из самых оригинальных в корейском кинематографе. Сопоставление в фильме эротического красного и мягкого синего цветов в особенности заслуживает особой похвалы. Такое мнение о фильме высказали Джейсон Бечервайс и Пирс Конран, ведущие передачи 1DAY 1FILM K-CINEFLEX телеканала Arirang TV. Полный обзор кинокартины состоится в выпуске передачи от 10 мая. Позднее, 12 и 14 мая, будут представлены обзоры ещё двух фильмов с участием актрисы Юн Ë Чжон – «Лесные девушки» (산나물 처녀) и «Бабушка Ке Чхун» (계춘할망). Ранее Юн Ë Чжон была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Минари».