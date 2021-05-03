Новая передача телеканала KBS Joy

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Телеканал KBS Joy запускает новый проект. В среду, 26 мая, состоится показ ток-шоу «Музей разорванных отношений» (실연박물관). Его ведущими станут певцы Сон Си Гён (성시경), DinDin (딘딘) и модель Ли Со Ра (이소라). В качестве гостей передачи будут приглашены обычные жители, желающие поделиться печальной историей из своей жизни. Как видно из названия, основная тема передачи – это разрыв отношений между влюблёнными, расставание с родственниками, домашними питомцами и т.д. В настоящее время идёт набор желающих принять участие. Главным условием является наличие предмета, связанного с отношениями из прошлого. Все желающие могут отправить свои заявки на электронный адрес kbsjoymuseum@daum.net. Первый выпуск состоится 26 мая в 20:00 по местному времени.