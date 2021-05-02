Все мужчины одинаковые (8) 말씀 편하게 하세요

Диалог недели

지우(Чжи У) : 저… 혹시라도 제가 마음에 안 드는 부분이 있으시면...

Ну, если вам во мне что-то не нравится, то…

현주모(Мама Хён Чжу) : 무슨 소리 하세요!! 하나서부터 열까지 1,2,3,4 싹 다 맘에 드는데!

Не говорите так!! От первого до последнего, первое, второе, третье, четвертое … все мне нравится!

걱정 하지 말아요.

Не переживайте.

내가 내 살과 뼈와 내 영혼까지 갈아서 두 사람 팍팍 밀어줄 테니까.

Я буду поддерживать вас и Хён Чжу до последнего вздоха.

지우(Чжи У) : 감사합니다. 그리고, 말씀 편하게 하세요. 어머님.

Спасибо. И вы можете обращаться ко мне на ты.

현주모(Мама Хён Чжу) : 그럴까 황서방~? 호호호

Да? Можно?





Фраза недели

말씀 편하게 하세요

[Мал-ссым пён-ха-гэ ха-сэ-ё]

Вы можете обращаться ко мне на ты.





Грамматика

말씀 – более уважительная форма от слова 말, имеющего значение «язык», «речь». Используя слово 말씀, говорящий выражает уважение к собеседнику, другими словами, говорящий сам снижает свой статус, потому что собеседник по возрасту или социальному статусу выше говорящего. 편하게 – наречие и оно означает «комфортно», «удобно». Далее идет 하세요 от глагола 하다, который означает «делать». И к глаголу 하다 присоединены уважительный суффикс 시, окончание повелительного наклонения 어и окончание неофициально-вежливого стиля речи 요. 시어요 сокращается как 세요. Все вместе получается 말씀 편하게 하세요, что дословно переводится как «речь удобно делайте» или «говорите удобно», а по смыслу переводится как «вы можете обращаться ко мне на ты», «давайте попроще общаемся», «давайте перейдем на ты» и др. Обычно при знакомстве с новыми людьми часто используют данное выражение, чтобы поближе узнать друг друга и дружить. Скорее всего человек, тот кто ниже по возрасту или по социальному статусу, первым говорит данное выражение.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 말 편하게 해

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 말씀 편하게 하세요, 말 편하게 하세요, 말 편하게 해요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 말씀 편하게 하십시오





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



