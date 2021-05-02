Женщина-огонь (화녀)





Режиссер: Ким Ги Ëн

В ролях: Юн Ë Чжон, Нам Гун Вон, Чон Ге Хён

Премьера: 1 апреля 1971 г.





Композитор Тон Сик и его жена Чон Сук живут, не зная бед. Вскоре в их доме появляется домохозяйка по имени Мён Чжа, с приходом которой мир в семье разрушается. Девушка беременеет от Тон Сика после того, как он её изнасиловал. Его супруга, узнав о беременности домработницы, заставляет её сделать аборт. Вскоре девушка решает отомстить.