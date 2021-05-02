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Женщина-огонь (화녀)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-05-03


Режиссер: Ким Ги Ëн

В ролях: Юн Ë Чжон, Нам Гун Вон, Чон Ге Хён

Премьера: 1 апреля 1971 г.


Композитор Тон Сик и его жена Чон Сук живут, не зная бед. Вскоре в их доме появляется домохозяйка по имени Мён Чжа, с приходом которой мир в семье разрушается. Девушка беременеет от Тон Сика после того, как он её изнасиловал. Его супруга, узнав о беременности домработницы, заставляет её сделать аборт. Вскоре девушка решает отомстить.

Женщина-огонь (화녀)
Женщина-огонь (화녀)
Женщина-огонь (화녀)
Женщина-огонь (화녀)
Женщина-огонь (화녀)
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