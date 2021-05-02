Собок (서복)





Бывший агент спецслужб Ки Хон (которого играет актер Кон Ю) живет жизнью отшельника и практически не общается с внешним миром, но его бывший босс предлагает ему последнее задание: сопроводить до нужного места одного человека, по имени Собок. Ки Хон соглашается, поначалу не осозновая, что Собок – самый первый искусственно клонированный человек, всю свою жизнь проведший в стенах лаборатории. Внешний и реальный мир для него нов и страшен.

Ки Хон и не подозревал, что казавшаяся простой на первой взгляд задача неожиданно обернется такими сложностями: за ними начинается настоящая охота и скрыться от преследователей нет никакой возможности…