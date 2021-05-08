Ли Кван Су покидает шоу «Бегущие»

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Героями нового выпуска «Новостей шоу-бизнеса» стали артисты Ли Гван Су и Сон На Ын из группы A Pink. Их обоих объединяет то, что они, можно сказать, начинают новый этап своей жизни. Ли Гван Су объявил, что покидает шоу «Бегущие», частью которого он был на протяжении долгих 11 лет. Певица и актриса Сон На Ын так же покидает своё родное гнездо - агентство Play M. Присоединяйтесь к нашему эфиру в эту среду, чтобы узнать все в подробностях!