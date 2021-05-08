Рассказ «Эпоха недоверия» писательницы Пак Кён Ни

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Ночь накануне обратного захвата Сеула 28 сентября. Муж Чин Ён погиб при взрыве. Перед смертью муж рассказал о том, как на магистрали Кёнин он видел последние минуты северокорейского солдата народной армии. Солдат был ещё совсем юным мальчиком. Он молил дать ему глоток воды и, словно во сне, звал мать.

Будто предсказав собственную смерть, муж умер от взрыва спустя несколько часов после этого рассказа.





9.28 수복 전야.

진영의 남편은 폭사했다.

남편은 죽기 전에 경인도로에서 본 인민군의 임종 이야기를 했다.

아직도 나이 어린 소년이었더라는 것이다.





소년병은 물 한 모금만 달라고 애걸을 하면서도

꿈결처럼 어머니를 부르더라는 것이다.





남편은 마치 자신의 죽음의 예고처럼

그런 이야기를 한 수시간 후에 폭사하고 만 것이다.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

В героине Чин Ён заключён собирательный образ несчастных женщин, живших в послевоенные годы. При этом образ создан на опыте самой писательницы Пак Кён Ни. В годы Корейской войны её муж был арестован как политический преступник, а впоследствии умер. Затем писательница потеряла и сына. Но несмотря на эту боль утраты, собственную болезнь и бедность писательница продолжала жить. Её собственный опыт нашёл отражение в образе героини Чин Ён, которая также сталкивается с холодностью и бездушием этого мира.









В тени дерева толпились дети. Рядом с ними мужчина средних лет продавал кресты и Библии, развернув уличный магазин. Чин Ён наблюдала за этой сценой, как приезжая из далёких мест. Прохладный ветерок пронизывал её душу, совсем не тронутую этой атмосферой.

Месса уже почти подошла к концу. В этот момент Чин Ён увидела, как к ней приближается нечто вроде сачка на длинной палке с мешочком для пожертвований. Когда тётушка быстро всунула туда несколько монет, сачок с мешком плавно передвинулся на задний ряд.

Чин Ён это напомнило шляпу бродячего музыканта, передававшуюся среди зрителей. Эта ассоциация подтолкнула Чин Ён выйти из церкви.





나무 그늘 아래 아이들이 모여 있었다.

그 옆에는 중년남자 한 사람이

십자가, 성경책 같은 것을

노점처럼 벌여놓고 팔고 있었다.

진영은 어느 유역의 이방인인 양 그런 광경을 넘겨다보았다.

분위기에 싸이지 않는 마음 속에는 쌀쌀한 바람이 일고 있었다.





미사가 거의 끝날 무렵이었다.

진영은 긴 작대기에 헌금주머니를 매단 잠자리채 같은 것이

가슴 앞으로 오는 것을 보았다.

아주머니가 성급하게 돈을 몇 닢 던졌을 때

잠자리채 같은 헌금주머니는 슬그머니 뒷줄로 옮겨가는 것이었다.





진영은 구경꾼 앞으로 돌아가는 풍각쟁이의 낡은 모자를 생각했다.

그런 생각을 계기로 하여 진영은 밖으로 나와버렸다.









Писательница Пак Кён Ни (28.10.1926 – 5.05.2008) родилась в г. Тхонъён провинции Кёнсан-Намдо. Её литературный дебют состоялся в 1955 году после публикации рассказа «Расчёт». Обладательница множества премий. В 2008 году была награждена орденом «Кымгван» за заслуги в области культуры.