Май в Корее считается месяцем семьи, так как в мае отмечаются День детей, День родителей, а также несколько других праздников, благодаря которым люди могут проводить больше времени с семьёй. В нашем выпуске вы сможете услышать народные песни о любви к детям и родителям, которые глубоко трогают душу и заставляют задуматься о ценностях жизни.





Выпуск 513. Родители и дети

* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором героиню кормит кормилица – Сон Чхан Сун (вокал), Ким Дык Су (барабан пук)

* Песня «Пожелания о красивом мире» – Пак Э Ри (вокал)

* Песня «Хвесимгок» – Ан Би Чхви (вокал)