Главы МИД РК и Японии встретились в Лондоне
2021-05-08
#Мелодии Кореи l 2021-05-05
Май в Корее считается месяцем семьи, так как в мае отмечаются День детей, День родителей, а также несколько других праздников, благодаря которым люди могут проводить больше времени с семьёй. В нашем выпуске вы сможете услышать народные песни о любви к детям и родителям, которые глубоко трогают душу и заставляют задуматься о ценностях жизни.
Выпуск 513. Родители и дети
* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором героиню кормит кормилица – Сон Чхан Сун (вокал), Ким Дык Су (барабан пук)
* Песня «Пожелания о красивом мире» – Пак Э Ри (вокал)
* Песня «Хвесимгок» – Ан Би Чхви (вокал)
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