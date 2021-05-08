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Родители и дети

#Мелодии Кореи l 2021-05-05

Мелодии Кореи

Родители и дети

Май в Корее считается месяцем семьи, так как в мае отмечаются День детей, День родителей, а также несколько других праздников, благодаря которым люди могут проводить больше времени с семьёй. В нашем выпуске вы сможете услышать народные песни о любви к детям и родителям, которые глубоко трогают душу и заставляют задуматься о ценностях жизни.


Выпуск 513. Родители и дети

* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором героиню кормит кормилица – Сон Чхан Сун (вокал), Ким Дык Су (барабан пук)

* Песня «Пожелания о красивом мире» – Пак Э Ри (вокал) 

* Песня «Хвесимгок» – Ан Би Чхви (вокал)

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