Северокорейская политика США и саммит РК-США

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Президенты Республики Корея и США Мун Чжэ Ин и Джо Байден проведут переговоры в Вашингтоне 21 мая. Ожидается, что стороны подтвердят крепость альянса и договорятся о дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества между двумя странами и народами. Один из главных пунктов повестки предстоящего саммита – обсуждение новой северокорейской политики Вашингтона. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ли Чжон Хун (이종훈).