Северокорейская политика США и саммит РК-США

Главы МИД РК и Японии встретились в Лондоне
2021-05-08
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-05-06
Президенты Республики Корея и США Мун Чжэ Ин и Джо Байден проведут переговоры в Вашингтоне 21 мая. Ожидается, что стороны подтвердят крепость альянса и договорятся о дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества между двумя странами и народами. Один из главных пунктов повестки предстоящего саммита – обсуждение новой северокорейской политики Вашингтона. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ли Чжон Хун (이종훈).
2021-05-08
2021-05-07
2021-05-06
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >