Лапша быстрого приготовления в КНДР

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«Налейте в кастрюлю 550 миллилитров воды и доведите до кипения. В кипящую воду положите лапшу и сухую приправу, варите 4,5 минуты». Эта инструкция напечатана на упаковке лапши быстрого приготовления рамён, которая производится в Республике Корея с 1963 года. Каждый южнокореец съедает ежегодно от 70 до 80 упаковок рамён с разными добавками – красным перцем, морепродуктами, говядиной, чёрной фасолью. Любят ли рамён жители Северной Кореи? Мы узнаем об этом от старшего научного сотрудника Центра новой экономики Корейского полуострова Корейского банка развития г-жи Ким Ён Хи (김영희).