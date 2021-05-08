ИСТОРИИ РАЗДЕЛЁННОЙ СТРАНЫ

Фильм о забытых детях. Ч.1





В документальной ленте «Дети Ким Иль Сона*», вышедшей на экраны в июне 2020 года, рассказывается судьба северокорейских сирот войны, которых в 1952 году отправили на учёбу в пять стран Восточной Европы. В процессе создания фильма, продолжавшегося 16 лет, режиссёр более 50 раз ездил Восточную Европу.

B1952 году, в самый разгар Корейской войны, в маленький румынский город Сирет прибыл поезд. Из окон высовывались раскрасневшиеся от волнения дети и махали встречавшим их людям. Это были сироты войны из Северной Кореи, которые приехали сюда по Транссибирской магистрали с восточной оконечности евразийского континента. По самым грубым оценкам, более 5 тысяч детей было отправлено в страны Восточной Европы на учёбу. Помимо Румынии это были Польша, Чехословакия, Венгрия и Болгария.

Корейская война лишила родителей более 100 тысяч детей. О том, что южнокорейских сирот усыновляли и удочеряли американцы или европейцы, широко известно, но тот факт, что дети из Северной Кореи были отправлены в Восточную Европу, до последнего времени оставался в тени.





Юный северокореец отвечает на уроке в будапештской начальной школе. Фото, сделанное в 1950—1955 гг., любезно предоставлено г-ном Ким Док Юном.

На мемориальной доске, установленной на здании Государственной центральной школы №2 в Плаковице, написано, что здесь в период с 1953 по 1959 гг. учились сироты войны из Северной Кореи.

В документальной ленте «Дети Ким Иль Сона» рассказывается о северокорейских сиротах войны, оказавшихся в Восточной Европе. На создание фильма ушли долгие 16 лет. С 2004 года в поисках информации режиссёр Ким Дог Ён более 50 раз побывал в Восточной Европе. Но началось всё с истории любви.

Впервые Ким решился на поездку в Румынию, после того как услышал от своего коллеги, именитого режиссёра Пак Чхан Ука, поразительную историю одной супружеской пары. «Он рассказал мне об одной пожилой румынке, которая более 40 лет ждёт вестей от мужа-северокорейца, с которым она была разлучена в Пхеньяне. Тогда я впервые услышал о северокорейских сиротах войны».





Супружеская пара

18-летняя Жеоржета Мирчою после окончания педучилища в 1952 году поехала по распределению работать учительницей рисования в Корейскую народную школу (начальную школу) в Сирете, расположенном примерно в ста км от Бухареста. Там она познакомилась с Чо Чжон Хо, 26-летним корейским учителем. Они полюбили друг в друга, они тайно встречались, а в 1957 году, получив разрешение от властей двух стран, женились. Но в 1959 году Северная Корея внезапно решила вернуть сирот на родину, и Чо Чжон Хо вместе с женой и двухлетней дочерью был вынужден отправиться в Пхеньян, где вскоре подвергся чистке и был сослан рабочим на угольную шахту в провинции.

В Северной Корее в 1960-х годах была принята идеология чучхэ, в связи с чем была запущена кампания по изгнанию иностранцев, в том числе тех, кто состоял в браке с гражданами страны. Жеоржета уже тогда жила в разлуке с мужем: их двухлетняя дочь заболела из-за недостатка кальция, поэтому в 1962 году она поехала с ней на лечение в Румынию, а с 1967 года, когда ей был запрещён въезд в Северную Корею, её общение с мужем прервалось. С того времени и до настоящего момента, когда женщине уже 86 лет, она беспрестанно обращалась к властям КНДР с просьбами сообщить ей хоть что-нибудь о судьбе её мужа. Но, к сожалению, всё, что она получила, — это короткий ответ «Пропал без вести». Сейчас Жеоржета живёт в Бухаресте вместе со своей 61-летней дочерью, продолжает писать в международные организации и всё так же с волнением ждёт вестей о муже.

Жеоржета всю жизнь носит на пальце золотое обручальное кольцо с гравировкой «Чжон Хо 1957». Чтобы сохранить память о муже и их любви, она выучила корейский и даже издала два словаря: «Румынско-корейский словарь» (130 тысяч слов) и «Корейско-румынский словарь» (160 тысяч слов). Стараниями режиссёра трагическая история любви этой пары была показана на KBS TV в 2004 году под названием «Мирчою: мой муж Чо Чжон Хо». Это был спецвыпуск к годовщине Корейской войны.





Ким Хак Сун журналист, приглашённый профессор отделения средств массовой информации Университета Корё





Ха Чжи Квон фотограф





Текст статьи «Фильм о забытых детях»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.