К концу года в РК появятся электронные водительские права

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6 мая министерство государственного управления и безопасности, а также Национальное полицейское управление приступили к реализации проекта создания мобильных водительских прав. Новые электронные права позволят использовать документ на смартфонах и других мобильных устройствах. Проект реализуется в рамках правительственного плана цифровых инноваций. Постепенно будут создаваться и другие виды мобильных документов. В начале этого года уже были введены мобильные удостоверения государственных служащих, в ближайших планах правительства также введение мобильных удостоверений для заслуженных жителей страны.

Мобильные водительские права планируется ввести до конца года в некоторых регионах страны и повсеместно в следующем году. Электронный документ будет приравниваться бумажному аналогу, т. е. может использоваться в качестве удостоверения личности для предъявления в государственных органах, банках и других учреждениях. Помимо мобильных устройств, новый документ может использоваться онлайн, что значительно упростит систему верификации личности.

Несмотря на удобства в использовании мобильных водительских прав, правительству необходимо предусмотреть возможные проблемы, связанные с безопасностью и нарушением конфиденциальности личной информации. Для предотвращения возможной утечки личной информации, подделки документов, незаконного использования удостоверения личности правительство намерено работать с системой суверенной идентичности, которая наделяет правами обладания и использования личной информации непосредственно пользователя, а не центральный орган.