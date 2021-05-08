Прошедшие полную вакцинацию получили освобождение от самоизоляции

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С 5 мая лица, прошедшие полную вакцинацию от COVID-19, освобождены от 14-дневной самоизоляции при въезде в страну из-за рубежа и после контакта с заражёнными. Условиями для освобождения являются отрицательный тест на наличие вируса и отсутствие симптомов респираторных заболеваний. Новые правила будут применяться ко всем лицам, прошедшим оба этапа вакцинации не менее чем за две недели до въезда. Статус прохождения вакцинации будет отмечаться либо в свидетельстве о вакцинации, либо в соответствующей системе.

В настоящее время 14-дневную самоизоляцию должны проходить лица, имевшие тесный контакт с заражённым COVID-19. Остальные контактные лица попадают в группу активного контроля на наличие температуры или других респираторных симптомов. Однако теперь лица, прошедшие вакцинацию, будут сразу попадать в группу активного контроля. При наличии двух отрицательных PCR-тестов в течение двух недель, они исключаются из этой группы. Освобождение от самоизоляции не касается лиц, прибывших из ЮАР, Малави, Ботсваны, Мозамбика, Намибии, Танзании, Бразилии, Суринама и Парагвая, где обнаружены мутировавшие штаммы коронавируса.

По состоянию на 5 мая, освобождение от 14-дневной самоизоляции могут получить 60 тысяч человек. До конца года правительство планирует вакцинировать не менее 70% населения для выработки коллективного иммунитета. Однако в последнее время жители страны достаточно настороженно относятся к вакцинации из-за возможных побочных эффектов. По данным опросов, в конце апреля лишь 61,4% совершеннолетнего населения выразило желание вакцинироваться. За месяц до этого аналогичный показатель был на 6,6% выше. Пока оба этапа вакцинации прошли лишь 298 тысяч жителей страны.