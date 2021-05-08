Главы МИД РК и Японии встретились в Лондоне

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Министры иностранных дел Республики Корея и Японии Чон Ый Ён и Тосимицу Мотэги встретились 5 мая в Лондоне в рамках встречи глав МИД стран Большой семёрки. Он выразили согласие по поводу необходимости сотрудничества в денуклеаризации Корейского полуострова, однако не сошлись во мнениях по другим вопросам. Коснувшись возмещения ущерба жертвам сексуального рабства в японской армии во время Второй мировой войны, Тосимицу Мотэги заявил, что данный вопрос был разрешён в результате заключения двустороннего соглашения в 1965 году и межправительственных договорённостей от 2015 года. Постановление южнокорейского суда о выплате компенсаций жертвам японский политик назвал нарушением международного законодательства и заявил о необходимости решения данного вопроса Сеулом.

В ответ глава южнокорейского МИД Чон Ый Ён заявил, что исторические проблемы не могут быть разрешены без правильного восприятия истории японской стороной. Это касается проблем сексуального рабства и принудительной трудовой мобилизации. Чон Ый Ён также выразил глубокую обеспокоенность тем, что решение Токио о сбросе загрязнённых вод с АЭС «Фукусима» может представлять угрозу безопасности окружающей среды соседних стран.

На фоне охлаждения двусторонних отношений встреча между их высокопоставленными представителями имела большое значение, несмотря на отсутствие каких-либо результатов. По мнению экспертов, встреча могла состояться по инициативе США, поскольку ухудшение отношений между Сеулом и Токио неблагоприятно сказывается на трёхстороннем сотрудничестве Вашингтона с Сеулом и Токио. Пока ситуация такова, что и Сеул, и Токио не хотят идти на уступки в спорных вопросах. Тем не менее, встреча министров иностранных дел может стать началом улучшения двусторонних отношений.