В ожидании дождя (비와 당신의 이야기)





Режиссер: Чо Чжин Мо

В ролях: Кан Ха Ныль, Чхон У Хи

Жанр: мелодрама

Премьера: 28 апреля 2021 года

Возрастное ограничение: отсутствует

Ëн Хо вот уже третий год готовится к сдаче единого государственного экзамена. Однажды, вспоминая своих прошлых друзей, он решает написать письмо давней подруге Со Ëн. К сожалению, по причине болезни та не могла написать ответное письмо Ëн Хо и попросила сделать это свою сестру Со Хи. Так, с виду ни к чему не обязывающая переписка приобретает очень важное значение в жизни двух незнакомых друг другу людей. Вскоре Ëн Хо предлагает Со Хи встретиться, если 31 декабря пойдёт дождь.