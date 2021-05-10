В ожидании дождя (비와 당신의 이야기)

Майская история любви от телеканала KBS2
2021-05-10
#Новости шоу-бизнеса l 2021-05-10
Режиссер: Чо Чжин Мо
В ролях: Кан Ха Ныль, Чхон У Хи
Жанр: мелодрама
Премьера: 28 апреля 2021 года
Возрастное ограничение: отсутствует
Ëн Хо вот уже третий год готовится к сдаче единого государственного экзамена. Однажды, вспоминая своих прошлых друзей, он решает написать письмо давней подруге Со Ëн. К сожалению, по причине болезни та не могла написать ответное письмо Ëн Хо и попросила сделать это свою сестру Со Хи. Так, с виду ни к чему не обязывающая переписка приобретает очень важное значение в жизни двух незнакомых друг другу людей. Вскоре Ëн Хо предлагает Со Хи встретиться, если 31 декабря пойдёт дождь.
2021-05-10
2021-05-08
2021-05-08
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