Обзор творчества группы APINK

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Вторая суббота мая посвящена творчеству одной из самых популярных гёрлз-групп РК по имени «APINK» (에이핑크). Группа дебютировала в 2011 году под эгидой Play M Entertainment, под чьим крылом также находится бойз-группа VICTON (빅톤). На сегодняшний день группа состоит из шести участниц, каждая из которых активно занимается индивидуальной деятельностью. Участница Ын Чжи регулярно выпускает сольные альбомы. Она также стала известной тем, что успешно сыграла главную героиню в популярном телесериале «Откликнись 1997» (응답하라 1997). Другие участницы, как Бо Ми и Нам Чжу снимаются в различных шоу-программах и сериалах. Одна из участниц, На Ын, известна тем, что она снялась в клипе «New Face» популярного певца PSY (싸이). Все участницы группы весьма талантливы и обаятельны. Сразу же после дебюта APINK забирает себе целых 6 наград в номинации «Лучшая новая гёрлз-группа». В 2013 году выходит один из первых хитов девушек – песня «NoNoNo» из третьего мини-альбома. Более плодотворным для APINK стал 2014 год – девушки выпускают аж два хита подряд – незамысловатая, но заразительная песня «Mr. Chu» (미스터 츄) и песня «LUV» из пятого мини-альбома, которая и открыла нашу рубрику. Далее на наших волнах прозвучали такие песни, как «Secret», «The Wave» и веселая песенка в жанре синти-поп с элементами диско «Like!». Последней песней нашей рубрики стал заглавный трек из девятого мини-альбома, музыкальная композиция «Dumhdurum» (덤더럼). В этом году девушки отмечают десятую годовщину! Надеемся, что коллектив и в дальнейшем будет радовать нас своими новыми работами.