Влад Меньшиков из г. Реж, Свердловской области, часть 2

Майская история любви от телеканала KBS2
2021-05-10
#Вы в эфире l 2021-05-09
Краткое содержание выпуска:
#Радиокружок с 5-го класса
#Изучаем свой край через велотуризм
#Ремонт телефонов как хобби
# Коллекция кукол и марок
#Кредо по жизни: Позитив - как основа жизни
Комментарии к фото написал сам автор - Влад
Лучшие моменты в моей работе
Самые распространённая ягода на всех садовых участках нашего города — Ирга
Закаты у воды — самые красивые
Самая красивая из всех кукол, которых я видел.
Моя кошка Наоми любит слушать радио и хорошую музыку!
Липовские карьеры — популярное место отдыха в нашем регионе
Облака принимают причудливые формы, что невозможно не сфотографировать
Приёмник на котором, я принял KBS WORLD
Нашел заброшенную лабораторию
В наших краях лучшие места для зимнего отдыха. Зимой всегда снег и не сильно холодно как на Севере.
Люблю восстанавливать старые записи из аудиокассет,иногда можно на них найти уникальный материал или просто послушать старые песни.
Ретро радиоприёмники из коллекции
А это я
2021-05-10
2021-05-08
2021-05-08
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