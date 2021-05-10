Влад Меньшиков из г. Реж, Свердловской области, часть 2

Краткое содержание выпуска:

#Радиокружок с 5-го класса

#Изучаем свой край через велотуризм

#Ремонт телефонов как хобби

# Коллекция кукол и марок

#Кредо по жизни: Позитив - как основа жизни





Комментарии к фото написал сам автор - Влад





Лучшие моменты в моей работе





Самые распространённая ягода на всех садовых участках нашего города — Ирга

Закаты у воды — самые красивые

Самая красивая из всех кукол, которых я видел.

Моя кошка Наоми любит слушать радио и хорошую музыку!





Липовские карьеры — популярное место отдыха в нашем регионе





Облака принимают причудливые формы, что невозможно не сфотографировать





Приёмник на котором, я принял KBS WORLD





Нашел заброшенную лабораторию





В наших краях лучшие места для зимнего отдыха. Зимой всегда снег и не сильно холодно как на Севере.





Люблю восстанавливать старые записи из аудиокассет,иногда можно на них найти уникальный материал или просто послушать старые песни.





Ретро радиоприёмники из коллекции





А это я

ⓒ Влад Меньшиков