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Влад Меньшиков из г. Реж, Свердловской области, часть 2

#Вы в эфире l 2021-05-09

Воскресный журнал

Краткое содержание выпуска:

#Радиокружок с 5-го класса 

#Изучаем свой край через велотуризм 

#Ремонт телефонов как хобби 

# Коллекция кукол и марок 

#Кредо по жизни: Позитив - как основа жизни


Комментарии к фото написал сам автор - Влад


Лучшие моменты в моей работе


Самые распространённая ягода на всех садовых участках нашего города — Ирга

Закаты у воды  — самые красивые 

Самая красивая из всех кукол, которых я видел. 

Моя кошка Наоми любит слушать радио и хорошую музыку! 


Липовские карьеры — популярное место отдыха в нашем регионе 


Облака принимают причудливые формы, что невозможно не сфотографировать


Приёмник на котором, я принял KBS WORLD


Нашел заброшенную лабораторию


В наших краях лучшие места для зимнего отдыха. Зимой всегда снег и не сильно холодно как на Севере. 


Люблю восстанавливать старые записи из аудиокассет,иногда можно на них найти уникальный материал или просто послушать старые песни.


Ретро радиоприёмники из коллекции


А это я

ⓒ Влад Меньшиков

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