Ли Исаак Чон и участницы BLACKPINK – самые влиятельные люди Азии

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Американский кинорежиссёр Ли Исаак Чон (정이삭) и участницы группы BLACKPINK (블랙핑크) включены в список самых влиятельных людей Азии (A100 List Honorees). Соответствующая информация была размещена 6 мая на портале некоммерческой организации Gold House. В списке также имена других известных личностей, в числе которых продюсер Кристина О, режиссёр и сценарист Хлоя Чжао (Чжао Тин), актёр и писатель Симу Лю. Кроме того, Gold House отметила поклонников корейской поп-музыки (K-Pop Fandom) за их социальную и политическую активность. Более подробная информация доступна на сайте организации (goldhouse.org). Список самых влиятельных людей Азии публикуется ежегодно в период с 1 по 31 мая, месяц американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана (API Heritage Month).