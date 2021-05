Певец Сон Си Гён возвращается с новой музыкальной пластинкой

ⓒ SK JAEWON CO

Певец Сон Си Гён (성시경) в пятницу, 21 мая, представит новый музыкальный альбом. Работа под названием «Сиот» (ㅅ(시옷) станет его первой студийной пластинкой за последние 10 лет. Об этом 4 мая сообщили в продюсерском агентстве SK JAEWON. В настоящее время артист завершает работу над съёмками видеоклипа и отработкой хореографии. Сон Си Гён – популярный в РК певец, завоевавший популярность в качестве исполнителя баллад. Особое место в его репертуаре занимают песни «Путь ко мне» (내게 오는 길), «Хи Чжэ» (희재), «Двое» (두 사람) и многие другие композиции. В последнее время певец регулярно радует своих поклонников синглами, некоторые из которых, «И мы идём» (And we go) и «Первая зима» (첫 겨울이니까), оказались довольно успешными. Последний был исполнен с популярной певицей IU (아이유). Кроме того, Сон Си Гён является ведущим ряда развлекательных передач, а также ведёт собственный канал на YouTube.