Ю Сын Хо и Ли Хэ Ри снимутся в новом сериале KBS

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Телеканал KBS2 3 мая объявил актёрский состав нового сериала «Я думаю о луне, когда расцветают цветы» (꽃 피면 달 생각하고). Действие сериала происходит в поздний период эпохи Чосон (1392-1910 гг.). Главная героиня Кан Ро Со родом из бедной семьи. Для того, чтобы вернуть долги она решается заняться изготовлением и продажей алкогольных напитков. Между тем, в стране действует строгий запрет на употребление алкоголя. В это время город приезжает Нам Ëн. Парень работает чиновником и в его задачи входит контроль за исполнением «сухого закона». Роли двух героев исполнят актриса и певица Ли Хе Ри (이혜리) и актёр Ю Сын Хо (유승호). Также в сериале примут участие актёр Пен У Сок (변우석) и актриса Кан Ми На (강미나). Начало показа состоится во втором полугодии 2021 года.