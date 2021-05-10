Майская история любви от телеканала KBS2

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В понедельник, 3 мая, стартовал показ нового сериала KBS2 «Майская юность» (오월의 청춘). Сюжет сериала разворачивается на фоне демократического движения 1980 года в Кванчжу. Это романтическая история любви между двумя главными героями Хван Хи Тхэ и Ким Мён Хи, роли которых исполнили актёр Ли До Хён (이도현) и актриса Ко Мин Си (고민시). Хи Тхэ родом из Кванчжу. По окончании школы он поступил в лучшую кузницы кадров страны, Сеульский национальный университет, и по окончании учёбы должен стать врачом. Молодой человек отложил окончание учебного заведения для того, чтобы принять участие в музыкальном студенческом фестивале. Однако что-то подсказывает, что это не главная причина, по которой Хи Тхэ не решается стать врачом. Мён Хи вот уже третий год работает медсестрой в отделении скорой помощи одной из больниц Кванчжу. Это умная, красивая и отзывчивая девушка, которая никогда не пройдёт мимо человека, оказавшегося в беде. Она усердно работает и каждый месяц посылает заработанные деньги домой. Лишь близкие ей люди знают о заветной мечте Мён Хи – поехать на учёбу в Германию. Первые две серии посвящены знакомству двух героев. Девушка по просьбе близкой подруги идёт на свидание вслепую, где встречается с Хи Тхэ. Это не первая их встреча. Хи Тхэ ранее несколько раз встречал Мён Хи, но не решался подойти и познакомиться. Наконец, судьба приготовила ему такой подарок, о котором он даже и не мечтал. Между тем, зрителям очень понравилась лаконичная история о любви, выделяющаяся на фоне многочисленных криминальных и фантастических сериалов. Более того, место развития сюжета происходит не в Сеуле, как это принято в большинстве случаев, а в провинциальном городе. О большом интересе зрителей свидетельствует и высокий телевизионный рейтинг. По данным компании Nielsen Korea, первая серия получила рейтинг в 4,9%. Сериал «Майская юность» выходит каждые понедельник и вторник в 21:30 по местному времени. Показ третьей серии состоится вечером 10 мая.