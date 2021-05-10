Все мужчины одинаковые (9) 아무 사이 아니에요

Диалог недели

현주(Хён Чжу) : 네, 대표님. 10분 내로 가겠습니다. 네. 죄송한데 제가 선약이 있어서요.

Да. Я приду в течение 10-ти минут. Да. Извините, но у меня уже назначена встреча.

김이사장(Генеральный директор Ким) : 퇴근 후 약속이라...두 분, 친분이 꽤 두터운가 보네요.

После работы встреча с главным директором… Вы с ним, наверное, очень близки.

현주(Хён Чжу) : 네?

Что?

김이사장(Генеральный директор Ким) : 황대표 어떤 분인진 알고 만나는 건가요?

Вы, зная, что он за человек, встречаетесь с ним?

현주(Хён Чжу) : 아, 뭔가 오해가 있으신 것 같은데..

А, вы, наверное, что-то не так поняли.

대표님이랑 저 아무 사이 아니에요.

Между нами ничего нет.





Фраза недели

아무 사이 아니에요

[А-му са-и а-ни-э-ё]

Между нами ничего нет





Грамматика

아무 имеет два значения, первое из них: «-нибудь» или «любой». В этом случае после 아무 обычно присоединяются окончание -나 или -도. Например, 아무나 «кто-нибудь», 아무 때나 «когда-нибудь», 아무거나 «что-нибудь», 아무라도 «любой человек» и т. д. Второе значение 아무: «никакой», и в этом случае после 아무 обычно идет частица «не» или предложение с отрицательным смыслом. В сегодняшней фразе 아무 имеет второе значение: «никакой». Далее идут слова 사이, что означает «отношения» и 아니에요 от прилагательного 아니다, которое имеет значение «не являться». К прилагательному 아니다 присоединено окончание неофициально-вежливого стиля речи 에요. Вот все вместе получается «아무 사이 아니에요», что дословно переводится «никакими отношениями не является», а по смыслу означает «между нами ничего нет». Данное выражение используется в следующей ситуации: если кто-то подозревает, что вы встречаетесь кое с кем и спрашивает, встречаетесь ли вы с ним или с ней, а на самом деле вы с ним или с ней не встречаетесь и хотите выразить несогласие с мнением подозревающего, тогда вы можете сказать, 아무 사이 아니에요, что означает «между нами ничего нет», «я с ним или с ней не встречаюсь» и т. п.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 아무 사이 아니야

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 아무 사이 아니에요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 아무 사이 아닙니다





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



