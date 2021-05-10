«Иря -, Иря – вперёд, пошли!»

Майская история любви от телеканала KBS2
2021-05-10
2021-05-10
10 мая, деревня Сонсан-ри уезда Хончхон-гун провинции Канвондо. Общество сохранения сельскохозяйственной культуры применения сохи с двумя быками демонстрирует традиционный метод в деле.
(Yonhap News)
2021-05-10
2021-05-08
2021-05-08
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