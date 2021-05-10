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Дата рождения: 21 мая 1992 г.

Рост: 153 см

Дебют: 5-й сезон K-POP STAR, 2015 г.





Певица и композитор Ан Е Ын родилась в Сеуле. Окончила промышленную школу Ахён, затем университет медиа и искусств Тона. Заявила о себе в 2015 году, приняв участие в пятом сезоне музыкального шоу K-POP STAR. Во время отборочного раунда исполнила песню «Красная нить» (홍연). Благодаря одному из членов жюри, главе продюсерского агентства Antenna Music, Ю Хи Ëлю (유희열) смогла пройти в основной круг и по итогам конкурса занять второе место. В репертуаре певицы четыре студийных альбома. Среди популярных песен «Красная нить», и «Мечта осьминога» (문어의 꿈). Последняя представляет собой детскую песню о переживаниях и стремлениях маленького осьминога, обитающего на дне моря. Композиция привлекла внимание общественности благодаря рекламному ролику оператора мобильной связи LG U+, в котором была использована в качестве музыкального фона. Кроме того, Ан Е Ын написала и исполнила большое количество саундтреков к историческим сериалам, в числе которых «Изменник» (역적), «Ставший королём» (왕이 된 남자), «Банкир» (더뱅커) и многие другие.