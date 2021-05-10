WELT - стартап в области цифровой медицины

ⓒ WELT

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас со стартапом в области цифрового здравоохранения под названием WELT (웰트). У микрофона президент компании г-н Кан Сон Чжи.





Компания WELT была основана в 2016 году как дочернее предприятие C-LAB, венчурной программы Samsung Electronics. Наша компания внедряет информационные технологии в здравоохранение и разрабатывает как аппаратное обеспечение, включая носимые устройства, так и программное обеспечение, в том числе, для цифровой терапии. Я занимался этим ещё в годы работы в Samsung Electronics.





Ещё будучи студентом, г-н Кан Сон Чжи получил президентскую награду на ярмарке изобретений. Работая в компании Samsung Electronics, он подал заявку на участие во внутреннем венчурном проекте компании, известном как творческая лаборатория или C-LAB. Каждый год в программу инкубаторов стартапов технологического гиганта поступает более тысячи новых идей в различных областях, включая искусственный интеллект и автономное вождение. Г-н Кан Сон Чжи выиграл конкурс, предложив идею «умного» пояса, который управляет здоровьем владельца, под названием WELT или Wellness Belt. «Умный» пояс, первый в своём роде в мире, помогает владельцам понять свои жизненные привычки и состояние здоровья, чтобы впоследствии лучше управлять своим здоровьем в повседневной жизни.





«Умный» пояс выглядит так же, как и обычный поясной ремень. Датчики, встроенные в пряжку, измеряют размер талии, подсчитывают шаги, которые вы сделали, фиксируют время вашего сидения в течение дня, отслеживают переедание и определяют характер походки. Пояс является измерительным инструментом, с помощью которого пациенты с болезнью Паркинсона, деменцией или диабетом могут определить, насколько далеко зашло их заболевание. Пояс можно использовать в течение двух-трёх месяцев без подзарядки аккумулятора, что намного дольше, чем у других носимых устройств, таких как умные часы, которые обычно служат без подзарядки максимум неделю. По сравнению с «умными» часами, «умный» пояс может более точно собрать данные, чтобы отображать более подробную информацию о пользователе.





Компания WELT продолжает прилагать усилия для улучшения качества своего «умного» устройства. Она добавила функцию предотвращения падения. Подобные носимые устройства, произведённые другими компаниями, обнаруживают падение только после того, как оно происходит. WELT может заранее предсказать риск падения, анализируя любые аномальные признаки в походке. Компания разрабатывает программное обеспечение для лечения различных заболеваний. Прибор рассчитывает необходимое количество упражнений и отслеживает шаги, которые сделал пользователь. Используя «умный» пояс, можно обнаружить изменения в окружности талии, чтобы более эффективно контролировать уровень сахара в крови. Цифровая терапия - это программное обеспечение, предназначенное для лечения заболеваний и улучшения здоровья. Программное обеспечение представлено в разных формах, включая мобильные приложения, игры, виртуальную реальность и искусственный интеллект. Используя цифровую терапию, пациенты могут вылечить болезнь, не принимая лекарства. Потенциал программного обеспечения безграничен. Компания WELT в настоящее время работает над цифровой терапией алкоголизма, бессонницы и уменьшения мышечной массы у стареющего населения. Компания готовится подать заявку на участие в испытаниях клинических средств для лечения алкоголизма и бессонницы. Она привлекла инвестиции от компаний Hanwha Investment & Securities и Samsung Venture Investment. Кроме того, она недавно получила вложения в акционерный капитал на сумму 2 млн 700 тыс. долларов от отечественного производителя лекарств Handok Pharmaceuticals. WELT считается одной из ведущих компаний в области цифровой терапии.





Цифровая терапия, безусловно, станет новым трендом. Я надеюсь, что услуги, созданные моей компанией, окажут серьёзное влияние на рынок. Я также надеюсь, что Республика Корея сыграет большую роль в цифровой трансформации фармацевтической промышленности. WELT надеется проложить путь к разработке решений, непосредственно связанных с жизнью и здоровьем человека. Вот почему компания существует и к чему стремится.





Пандемия ускорила изменения в медицинской отрасли. Компания WELT открывает новый путь в медицине за счёт хорошо подготовленных инноваций, то есть, сочетания здравоохранения и новых технологий. Мы уверены, что у этой компании большое будущее.