Опасения по поводу инфляции

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По данным Национального статистического управления Республики Корея, рост потребительских цен в апреле составил 2,3% в годовом исчислении. Это максимальный рост с августа 2017 года, который превышает целевой показатель инфляции Банка Кореи в 2%. Ситуацию комментирует директор Института экономических исследований Чхамчжоын г-н Ли Ин Чхоль.





Быстрый рост потребительских цен в апреле обусловлен ростом цен на сельхозпродукцию и нефтепродукты. В частности, цены на продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства выросли на 13,1% по сравнению с прошлым годом, а на нефтепродукты - на 13,4%. Цены на жильё тоже продемонстрировали резкий рост. Есть опасения, что рост цен ухудшит условия жизни малообеспеченных граждан, которые не ощутили эффекта от восстановления экономики. Хотя некоторые эксперты говорят о возможности надвигающейся инфляции, правительство заявляет, что это временное явление, и цены в этом году останутся в целом стабильными. Просто внутри страны проявился эффект отложенного потребления на фоне затянувшейся пандемии COVID-19. Рост спроса и предложения привёл к росту цен. Показатель в 2,3% может показаться относительно высоким по сравнению с 0,1% в апреле прошлого года, когда страна боролась с экономическими последствиями пандемии. Рост цен на сельскохозяйственную и рыбную продукцию частично объясняется ущербом от наводнений в прошлом году, а также распространением птичьего гриппа.





Резкий рост цен на продукты питания, нефть и жильё ещё больше усложняет жизнь малоимущих слоёв населения. Что ещё более тревожно, инфляция будет расти ещё некоторое время из-за базового эффекта прошлого года и мировых цен на нефть. Спрос на нефтепродукты вырастет, если вакцинация побудит больше людей путешествовать за границу, а отложенные расходы будут стимулировать производство. Аналогичная ситуация складывается и в других странах. Потребительские цены в США в марте выросли на 2,6% в годовом исчислении. В этой связи министр финансов США Джанет Йеллен не исключила возможности повышения учётной ставки. Рост цен во всём мире оказывает давление на центральные банки, которым будет трудно поддерживать тенденцию к низким ставкам, если цены продолжат расти. Инфляция нанесёт удар по населению, поскольку она снижает покупательную способность домашних хозяйств и чистый доход, приводя к снижению уровня жизни. Вот почему инфляцию называют «налогом, взимаемым с бедных». Когда цены растут, центральные банки предпочитают контролировать денежную массу, повышая свои ключевые процентные ставки.





Экономических экспертов в США беспокоит чрезмерная инфляция. По данным Wall Street Journal, большинство экономистов прогнозируют, что подобная ситуация продолжится в предстоящие месяцы. Поскольку ожидается, что администрация Байдена, Конгресс США и Федеральная резервная система будут продолжать увеличивать бюджетные расходы, растёт беспокойство по поводу высокой инфляции. Citibank прогнозирует, что ФРС сократит объём покупок активов в четвёртом квартале этого года, а повышение процентных ставок ожидается в конце следующего года. ФРС по-прежнему осторожно относится к изменению своей текущей денежно-кредитной политики, поскольку экономика США ещё не полностью восстановилась. Но если рыночные процентные ставки вырастут, ФРС неизбежно придётся подумать о собственном повышении ставок. Представляется важным обратить внимание на показатели, связанные с инфляцией, такие как потребительские цены и занятость.





Центральные банки вряд ли в ближайшее время повысят свои учётные ставки, но, похоже, настроения к их повышению формируются постепенно. Если США поднимут учётную ставку, Республика Корея последует этому примеру, хотя её экономика не полностью восстановилась. Повышение учётной ставки может помешать дальнейшему восстановлению экономики, а также нанести удар домашним хозяйствам и компаниям с крупной задолженностью. Долг южнокорейских домохозяйств по состоянию на конец прошлого года превысил 1,5 триллиона долларов. Отношение долга домашних хозяйств к ВВП превышает 100%. Повышение учётной ставки на 1% означает увеличение процентов по долгу домохозяйств почти на 10 млрд долларов. Более высокие процентные ставки окажут разрушительное воздействие на физических лиц-должников и малый бизнес. Финансовые рынки окажутся в ещё более серьёзном положении. Им также придётся поднять собственные процентные ставки, чтобы предотвратить отток иностранного капитала.





Правительство заявляет, что цены могут расти, но годовая инфляция вряд ли превысит целевой показатель Банка Кореи в 2%. Тем не менее, инфляция может ускориться из-за большой ликвидности, темпов восстановления экономики и роста потребления. Инфляция усилит давление в пользу повышения процентных ставок. В то время как Банк Кореи заявляет, что воздержится от повышения ставок, кредитные ставки местных банков растут. Учитывая факторы риска, связанные с пандемией, прямо сейчас сложно отказаться от мягкой денежно-кредитной политики. Тем не менее, нужно скорректировать уровень долга домашних хозяйств и государственного долга в рамках подготовки к повышению ставок, что, наряду с ростом цен, ложится значительным бременем на всех, в особенности на малый бизнес и самозанятых. Необходимо разработать превентивные меры для защиты уязвимых групп населения.





Южнокорейская экономика в течение многих лет находилась в ловушке низкого роста и низкой инфляции. К счастью, за первые три месяца этого года её рост составил 1,6% по сравнению с предыдущим кварталом. В этой ситуации инфляционное давление является одним из основных факторов риска. Правительству необходимо урегулировать растущую обеспокоенность по поводу инфляции в упреждающем порядке.