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Вид из храма Пусокса

2021-05-11

Новости



11 мая, город Ёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Из древнего буддийского храма Пусокса, основанного в 676 году, открывается завораживающий вид леса и гор, окутанных облаками.

(Yonhap News)


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