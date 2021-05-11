Вид из храма Пусокса

Майская история любви от телеканала KBS2
2021-05-10
2021-05-11
11 мая, город Ёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Из древнего буддийского храма Пусокса, основанного в 676 году, открывается завораживающий вид леса и гор, окутанных облаками.
(Yonhap News)
2021-05-10
2021-05-08
2021-05-08
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