Ли Хё Ри хочет стать мамой

Мун Чжэ Ин: четыре года на посту президента РК
2021-05-15
# Новости шоу-бизнеса l 2021-05-12
Главные героини нашего нового выпуска «Новостей шоу-бизнеса» – это две дивы, получившие признание по всему миру. Первая из них, корейская поп-дива Ли Хё Ри в недавнем интервью для журнала Bazar призналась, что мечтает познать радости материнства. Вторая же, кинодива Анджелина Джоли рассказала корейским зрителям о своей новой работе и об ее особой связи с Кореей. Все подробности – в нашем эфире в эту среду!
2021-05-15
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