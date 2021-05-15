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Ли Хё Ри хочет стать мамой

# Новости шоу-бизнеса l 2021-05-12

Сеул сегодня

ⓒ Harper's BAZAAR Korea,  Waner Bros. Korea

Главные героини нашего нового выпуска «Новостей шоу-бизнеса» – это две дивы, получившие признание по всему миру. Первая из них, корейская поп-дива Ли Хё Ри в недавнем интервью для журнала Bazar призналась, что мечтает познать радости материнства. Вторая же, кинодива Анджелина Джоли рассказала корейским зрителям о своей новой работе и об ее особой связи с Кореей. Все подробности – в нашем эфире в эту среду! 

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