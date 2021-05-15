ИСТОРИИ РАЗДЕЛЁННОЙ СТРАНЫ

Фильм о забытых детях. Ч.2





Во время своих поисков следов северокорейских сирот в пяти странах Восточной Европы, в Румынском архиве документальных фильмов Ким наткнулся на видео длительностью четыре с половиной минуты, который запечатлел, как дети выходят из поезда, прибывшего по Транссибу. Когда Жоржетта увидела эти кадры, она со слезами на глазах назвала по именам всех детей, одного за другим.

В тот момент Ким подумал: «Эта страница истории не должна быть забыта». Он развернул активные поиски, но найти фильмы, документы и фото полувековой давности было нелегко. Те, кто имел отношение к той истории, в большинстве своём уже покинули этот мир, поэтому было невозможно выслушать их свидетельства.









На фото Жеоржета Мирчою, работавшая учительницей рисования в Корейской начальной школе, со своим мужем Чо Чжон Хо. Он был командирован в эту школу для преподавания и надзора за детьми.

Начиная с того времени режиссёр начал лично ездить по Восточной Европе и собирать материалы. С надеждой на чудо он посещал архивы, школы и общежития. А также снимал на камеру свидетельства тех, кто провёл детство вместе с северокорейскими детьми, историков и журналистов. Согласно дипломатическим документам, более 5 тысяч сирот войны с Севера было отправлено в Восточную Европу, но режиссёр говорит, что их наверняка было гораздо больше 10 тысяч.





Внезапный отъезд

В чёрно-белом фильме «Дети Ким Иль Сона» есть кадры, на которых северокорейские ребята играют и учатся вместе с местной ребятнёй. В нём также показаны сцены из их совместной жизни, когда каждый день, поднявшись в 6:30 утра, они отдавали салют флагу КНДР с изображением Ким Иль Сона и исполняли «Песню о полководце Ким Иль Соне».

Румынские и болгарские ребята, которые учились вместе с северокорейскими детьми, и сейчас, спустя более 60 лет, могут спеть эту песню, начинавшуюся со слов «Склоны Чанбэксан (Пэктусан) видали в бою, как здесь проливалась кровь». Эту песню и сейчас исполняют в Северной Кореи перед началом всех мероприятий.

Но, по свидетельствам очевидцев, жизнь сирот не всегда напоминала армейские будни: «Мы тогда и в футбол вместе играли, и в волейбол на холме. Мы были друг другу как братья», — вспоминает болгарин Веселин Колев. По его словам, северокорейские дети называли учителей мамами и папами. Дианка Иванова, которая тогда была их учительницей, показывая выцветшую фотографию, вспомнила даже имя ребёнка: «Вот это — Чха Ги Сун, она всё время ходила за мной хвостиком».

До режиссёра дошли сведения, что несколько юношей сбежали тогда из общежития, осели там и, женившись на местных женщинах, работали водителями такси. Ким попытался их найти, но в итоге потерпел неудачу. Считается, что программа приёма детей с Севера для обучения была инициирована СССР, который тогда имел сильное влияние на страны Восточной Европы. Вероятно, это было задумано в рамках пропаганды превосходства коммунистический системы путём создания благостного образа Восточной Европы, заботящейся о сиротах войны. Режиссёр полагает, что Север согласился на такое обучение в надежде, что ребята, получившие образование в более продвинутой технологически и культурно Восточной Европе, в будущем могли бы быть полезны в деле строительства государства.





Режиссёр Ким Дог Ён надеется, что его документальный фильм «Дети Ким Иль Сона» поможет людям во всём мире лучше понять северокорейское общество.

Дети с Севера продолжали привыкать к жизни на чужой земле, но в 1956 году были вынуждены расстаться с друзьями и учителями, к которым прикипели душой, из-за неожиданного приказа вернуться на родину. Сирот группами отправляли обратно в Северную Корею с 1956 по 1959 год. Причин такого решения было несколько. В Восточной Европе нарастало движение либерализации, направленное против СССР. Также в 1956 году, когда Ким Иль Сон был с визитом в Болгарии, на Севере имела место попытка внутрипартийного переворота, известная как «августовский фракционный инцидент». Кроме того, был случай, когда двое северокорейских сирот, находившихся в Польше, были задержаны во время попытки бегства в Австрию.





Ким Хак Сун журналист, приглашённый профессор отделения средств массовой информации Университета Корё





Ха Чжи Квон фотограф





Текст статьи «Фильм о забытых детях»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2020)





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