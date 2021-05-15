Мун Чжэ Ин: четыре года на посту президента РК
2021-05-15
#Мелодии Кореи l 2021-05-12
19 мая в Корее отмечают День рождения Будды. Сейчас в Корее на долю буддистов приходится лишь чуть больше 20% населения, однако влияние этой религии ощущает в обычной жизни каждый кореец. Начиная с эпохи Трёх государств буддизм на Корейском полуострове переживал разные времена, но за эти столетия оставил глубокий след в корейской литературе, музыке, живописи и других аспектах жизни. Подробнее о влиянии буддизма на корейскую культуру вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 514. Влияние буддизма на корейскую культуру
* Песня «Чэсок пана» – О Бок Нё (вокал) и вокальный ансамбль
* Песня «Буддийский монах» (композитор Ю Ын Сон) – Пак Э Ри (вокал)
* Крестьянская песня «Уттари» – Ким Ён Бэ, Ким Док Су, Ли Гван Су, Чхве Чжон Силь (барабаны самульнори)
2021-05-15
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