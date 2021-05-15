Четыре года межкорейской политики Мун Чжэ Ина

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10 мая президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выступил со специальным обращением к нации в ознаменование четвёртой годовщины вступления в должность. Три года назад состоялся межкорейский саммит, и тогда казалось, что у отношений между Югом и Севером впереди радужное будущее. После провала северокорейско-американского саммита в Ханое в 2019 году межкорейские связи зашли в тупик. В своём выступлении Мун Чжэ Ин определил последний год пребывания на посту президента как последнюю возможность установить мир в регионе. О межкорейской политике Мун Чжэ Ина за прошедшие четыре года напомнит политический обозреватель Чхве Ён Иль.