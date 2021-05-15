Товарные знаки в КНДР

Мун Чжэ Ин: четыре года на посту президента РК
2021-05-15
#Сближаясь с Севером l 2021-05-13
Товарный знак - это зарегистрированное обозначение, раскрывающее суть бренда, позволяющее идентифицировать продукт, связать его с конкретным производителем или поставщиком и отличить от товаров других компаний. Таким образом, товарный знак олицетворяет индивидуальность продукции определённой компании. Какова ситуация с товарными знаками в КНДР? Мы узнаем об этом от старшего научного сотрудника Центра новой экономики Корейского полуострова Корейского банка развития г-жи Ким Ён Хи.
2021-05-15
2021-05-14
2021-05-13
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >