Актер Пак По Гом (박보검)

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Будущий актер родился в самой обычной семье младшим ребенком в обычном районе Сеула. С самого детства он увлекался музыкой и хотел стать певцом, поэтому записывал видео и постоянно рассылал их по разным агентствам. Наконец, в одном агентстве ему ответили, пригласили на собеседование и в итоге заключили с ним контракт, хотя сразу сказали, что с его внешними данными лучше идти сразу в актеры.