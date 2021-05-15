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Актер Пак По Гом (박보검)

#Пять минут о кино l 2021-05-11

Сеул сегодня

ⓒBLOSSOM CORP

Будущий актер родился в самой обычной семье младшим ребенком в обычном районе Сеула. С самого детства он увлекался музыкой и хотел стать певцом, поэтому записывал видео и постоянно рассылал их по разным агентствам. Наконец, в одном агентстве ему ответили, пригласили на собеседование и в итоге заключили с ним контракт, хотя сразу сказали, что с его внешними данными лучше идти сразу в актеры.

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