Актер Пак По Гом (박보검)

Мун Чжэ Ин: четыре года на посту президента РК
2021-05-15
#Пять минут о кино l 2021-05-11
Будущий актер родился в самой обычной семье младшим ребенком в обычном районе Сеула. С самого детства он увлекался музыкой и хотел стать певцом, поэтому записывал видео и постоянно рассылал их по разным агентствам. Наконец, в одном агентстве ему ответили, пригласили на собеседование и в итоге заключили с ним контракт, хотя сразу сказали, что с его внешними данными лучше идти сразу в актеры.
2021-05-15
2021-05-14
2021-05-13
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >