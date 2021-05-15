Рассказ «Госпожа Б и любовные письма» писателя Хён Чжин Гона

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Госпожа Б - учитель женской школы и комендант школьного общежития, известная как женщина строгих нравов и истовая христианка, убеждённая в правильности своего одиночества. В рябом лице этой почти сорокалетней старой девы, как ни старайся, нельзя было увидеть образ непорочной девушки, а её сухая, грубая, пожелтевшая кожа напоминала заплесневелую вяленую рыбу. Она была настолько строгой и жёсткой, что учениц бросало в дрожь, когда она свирепо поглядывала на них из-за очков, плотно сжав острые губы.





C여학교에서 교원 겸 기숙사 사감 노릇을 하는 B여사라면,

딱장대요, 독신주의자요, 찰진 야소꾼으로 유명하다.





사십에 가까운 노처녀인 그는 주근깨 투성이 얼굴이,

처녀다운 맛이란 약에 쓰려도 찾을 수 없을 뿐인가,

시들고 거칠고 마르고 누렇게 뜬 품이

곰팡 슬은 굴비를 생각나게 한다.





뾰족한 입을 앙다물고 돋보기 너머로 쌀쌀한 눈이 노릴 때엔

기숙생들이 오싹하고 몸서리를 치리만큼 그는 엄격하고 매서웠다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В общежитиях тех времён чрезвычайно строго регулировалось время и повседневная жизнь учащихся, и это оказывало на них сильное давление. Школы или общежития воспринимались как тюрьма. Общежития при женских школах были ещё строже. Они были очень закрытыми, при этом ситуация усугублялась ещё и дискриминацией в отношении женщин. Как мы узнаём из рассказа, ученицы не могли встречаться с противоположным полом и получать от них письма.









В свете непотушенной лампы виднелась кровать, усыпанная теми самыми любовными письмами учениц общежития, а посреди беспорядочно развёрнутых писем сидела госпожа Б. Она была одна, совершенно одна. Без очков и оттого близоруким взглядом, с разведёнными руками она всматривалась в одну точку. С молчаливо молящим видом вяленой рыбы и с приоткрытым ртом, будто в ожидании поцелуя, госпожа Б бормотала недавние слова мужским голосом.

- Не люблю. Не люблю таких мужчин, как вы.

Внезапно она подняла одно из писем - разумеется, любовное письмо, адресованное подопечной – и, водя им по лицу, сказала:

- Это правда? Вы правда так меня любите? Любите меня, как свою жизнь? Меня, именно меня?

Затем госпожа Б взяла себя в руки, хотя её голос дрожал от стоявших в горле слёз.





침대 위에는 기숙생에게 온 소위 ‘러브레터’의 봉투가 너저분하게 흩어졌고,

그 알맹이도 여기저기 두서 없이 펼쳐진 가운데

B여사 혼자, 아무도 없이 제 혼자 일어나 앉았다.

누구를 끌어당길 듯이 두 팔을 벌이고,

안경 벗은 근시안으로 잔뜩 한 곳을 노리며

그 굴비쪽 같은 얼굴에 말할 수 없이 애원하는 표정을 짓고는

키스를 기다리는 것 같이 입을 쫑굿이 내어민 채

사내의 목청을 내어가면서 아깟말을 중얼거린다.





“난 싫어요. 당신 같은 사내는 난 싫어요 ”





그러더니 문득 편지 한 장을, 물론 기숙생에게 온

러브레터의 하나를 집어 들어 얼굴에 문지르며,





“정 말씀이야요? 나를 그렇게 사랑하셔요?”

하고 몸을 추스르는데

그 음성은 분명히 울음의 가락을 띠었다.









Писатель Хён Чжин Гон (9.08.1900 - 25.04.1943) родился в г. Тэгу провинции Кёнсан-Пукто. Дебютировал в 1920 году в журнале «Кэбёк» с рассказом «Жертвенные цветы».