Регионы РК поборются за размещение коллекции экс-главы Samsung

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Регионы Республики Корея вступили в борьбу за размещение переданной в дар коллекции предметов искусства покойного главы Samsung Group Ли Гон Хи. Город Тэгу претендует на размещение коллекции как родина Ли Гон Хи и Samsung Group. Кроме того, по словам мэра города Квон Ён Чжина, Тэгу наряду с Сеулом и Пхеньяном является центром корейского современного искусства, поэтому то, что коллекция должна разместиться в Тэгу, не может вызывать сомнений. Уезд Ыйрён-гун провинции Кёнсан-Намдо претендует на размещение коллекции, так как здесь родился отец Ли Гон Хи – основатель компании Samsung Electronics Ли Бён Чхоль. Здесь же рос и сам Ли Гон Хи, так как его воспитывала бабушка.

Желание разместить коллекцию выразили также города Пусан, Ёсу и Сувон. В Ёсу выставка может разместиться в главном павильоне ЭКСПО, проходившей там в 2012 году. Остальные города также приводят свои доводы для размещения уникальной выставки Ли Гон Хи.

Коллекция бывшего главы Samsung Group включает более 20 тысяч произведений искусства. В неё входят работы 238 корейских и 8 зарубежных современных художников, в общей сложности это почти три тысячи работ. Особую ценность представляют предметы современной живописи, созданные в первой половине ХХ века. Так, в коллекции Государственного музея современной живописи насчитывается 960 работ этого периода, тогда как в коллекции Ли Гон Хи 320 таких работ. Ценность представляют и картины таких зарубежных художников как Клод Моне, Поль Гоген, Пабло Пикассо, Жоан Миро, Сальвадор Дали и Марк Шагал. Работы этих художников впервые окажутся во владении Государственного музея современного искусства.