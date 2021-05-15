РК и Израиль подписали соглашение о свободной торговле

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Республика Корея и Израиль официально подписали соглашение о свободной торговле. Подписи под документом поставили 12 мая в Сеуле представитель Республики Корея на торговых переговорах Ю Мён Хи и министр экономики Израиля Амир Перец. Соглашение предполагает отмену таможенных пошлин почти для 95% товаров, экспортируемых двумя странами. Так, отменяются таможенные тарифы в размере 7% для автомобилей. По итогам 2019 года южнокорейские автомобили занимали 17,6% израильского рынка, то есть первую позицию. На втором месте находились японские автомобили, однако после вступления в силу соглашения о свободной торговле конкурентоспособность отечественных автомобилей значительно повысится. Улучшится ситуация и в области автозапчастей. В 2020 году на их долю приходилось 46,9% всей суммы южнокорейского экспорта в Израиль.

Соглашение благоприятно повлияет на экспорт таких товаров, как текстиль и косметика. Вместе с тем, на такие важные для Израиля товары как грейпфруты, медицинская техника и комбинированные удобрения соглашение устанавливает отсрочку отмены пошлин от 5 до 10 лет. Это сделано ради защиты производителей уязвимой продукции. Тем не менее, соглашение незамедлительно вступает в силу относительно оборудования для производства полупроводников, которое наиболее активно импортируется из Израиля. Для прикладной электронной техники, также импортируемой в Республику Корея, установлена отсрочка отмены пошлин в три года.

Республика Корея стала первой страной в Азии, подписавшей соглашение о свободной торговле с Израилем. Переговоры начались в мае 2016 года и завершились в августе 2019 года. Прошедшая встреча стала последним этапом подписания соглашения перед его ратификацией парламентами двух стран. В ходе встречи представители Республики Корея и Израиля также договорились о сотрудничестве в сферах авиации, здравоохранения и медицины, больших данных, возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства и других областях.