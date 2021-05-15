Мун Чжэ Ин: четыре года на посту президента РК

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10 мая президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выступил со специальным обращением к народу по случаю четвёртой годовщины пребывания у власти. Говоря о результатах своей работы, глава государства признал, что не смог стабилизировать цены на недвижимость, и итоги недавних дополнительных выборов выявили недостатки его работы в этой области. На вопрос об амнистии экс-президентов страны Пак Кын Хе и Ли Мён Бака нынешний лидер страны не дал однозначного ответа, сославшись лишь на то, что решение должно приниматься с согласия народа. Мун Чжэ Ин также заявил о том, что коллективный иммунитет против COVID-19 планируется выработать раньше намеченных на ноябрь сроков. Кроме того, президент обещал мобилизовать всю работу правительства для того, чтобы экономический рост превысил 4%.

Что касается ситуации на Корейском полуострове, то президент выразил готовность приложить все усилия для установления мира в регионе. Однако глава государства не намерен торопить развитие событий. Мун Чжэ Ин приветствовал северокорейскую политику президента США Джо Байдена и выразил надежду на восстановление диалога КНДР с Сеулом и Вашингтоном после южнокорейско-американского саммита.

Оппозиция холодно отнеслась к выступлению президента. По мнению представителей оппозиции, его восприятие ситуации отличается от реальности. Несмотря на признание неэффективности политики в отношении рынка недвижимости, нынешний политический курс не меняется, а лишь пересматривается и дополняется вспомогательными мерами, считают в оппозиционном лагере.