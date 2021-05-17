Все мужчины одинаковые (10) 설명이 안 돼

Диалог недели

민정(Мин Чжон) : 근데 확실히 대표가 니 인연이긴 한 것 같애.

Знаешь, мне кажется, что главный директор – правда твоя вторая половинка.

현주(Хён Чжу) : 왜?

Почему?

민정(Мин Чжон) : 34년 동안 죽었는지 살았는지도 몰랐던 니 심장을 뛰게 했는데 그게 인연이지.

Ведь, он заставил бить сильнее твоё сердце, не знавшее любви предыдущие 34 года. Вот это настоящая судьба.

현주(Хён Чжу) : 근데 진짜 전생이란 게 있을까?

Интересно, есть ли прошлые жизни?

민정(Мин Чжон) : 당연하지. 그게 아니면 설명이 안 돼.

Конечно, иначе не объяснишь.





Фраза недели

설명이 안 돼

[Соль-мён-и ан двэ]

Не объяснишь





Грамматика

설명 – существительное, которое означает «объяснение». И к этому слову присоединено окончание основного падежа 이. Далее идет слово 안 돼. 안 – частица «не» и 돼 от глагола 되다 в форме разговорной речи. Глагол 되다 имеет значение «являться», «становиться возможным», «разрешиться». Таким образом, 안 되다 означает «не являться», «становиться невозможным», «не разрешиться». Все вместе 설명이 안 돼 переводится как «не объяснишь».





Внимание

☞ примеры:

말로는 설명이 안 돼

«Невозможно объяснить словами».

과학으로도 설명이 안 되는 자연현상

«Природное явление, которое даже наука не может объяснить».





☞ в форме разговорной речи: 설명이 안 돼

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 설명이 안 돼요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 설명이 안 됩니다





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



