Обзор творчества певицы Ли Сан Ын

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Третья рубрика мая посвящена творчеству неповторимой и уникальной певицы Ли Сан Ын (이상은). Родилась певица в 1970 году. Ли Сан Ын еще в детстве проявила свои артистические таланты – она часто пела и танцевала на школьных мероприятиях и конкурсах. В 1988 году, студентке Ли Сан Ын предложили выступить на музыкальном конкурсе The Riverside Song Contest, где она заняла первое место с песней «Там-да-ди» (담다디). Эта заводная песенка мгновенно покорила сердца миллионов слушателей. Именно с этой песней мы и открыли нашу рубрику. Далее на наших волнах прозвучали такие песни, как «Я люблю тебя» (사랑해 사랑해), «Я хочу влюбиться» (사랑할 꺼야) из ее первого и второго альбомов соответственно. Музыкальная композиция «Я хочу влюбиться» превратила молодую певицу в настоящую звезду. Однако почувствовав сильную усталость от шоу-бизнеса, Ли Сан Ын неожиданно для своих поклонников уехала в Нью-Йорк, оставив все позади. В Америке девушка продолжила заниматься музыкой и уже в Нью Йорке стала выпускать свои последующие альбомы. И в завершении нашей рубрики прозвучала песня «Positiva» из 14-го альбома певицы.