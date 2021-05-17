Оглашены имена обладателей премии «Пэксан»

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В четверг, 13 мая, были оглашены имена обладателей премии в области искусства «Пэксан» (백상예술대상). Мероприятие состоялось в выставочном центре Kintex, город Коян провинции Кёнгидо. По уже сложившейся традиции, телеведущий Син Дон Оп (신동엽) вместе с певицей и актрисой Су Чжи (수지) в очередной раз стали ведущими церемонии награждения. По её итогам были выбраны лучшие деятели РК в области кино, телевидения и театра. Главные призы получили телеведущий Ю Чжэ Сок (유재석) и режиссёр Ли Чжун Ик (이준익). Более подробная информация представлена ниже.