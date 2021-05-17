Новая музыкальная пластинка от певицы Heize

Go Min-si
2021-05-17
Певица Чан Да Хе (장다혜), более известная как Heize (헤이즈), выпускает новый музыкальный альбом. Работа получила название HAPPEN (헤픈), её релиз запланирован на четверг, 20 мая. Пластинка станет седьмым мини-альбомом в репертуаре Heize. В него войдут 8 песен с заглавным треком HAPPEN (헤픈 우연). Другие семь композиций написаны и исполнены совместно с певцами Гэри (개리), Чхан Мо (창모), Ким Пхилем (김필), певицей Ан Е Ын (안예은) и другими известными музыкантами РК. Это первый мини-альбом Heize за последний год. Последняя работа «Лирик» (Lyricist) была представлена 10 июня 2020 года. В промежутке певица записала два саундтрека к сериалам «Я псих, но всё в порядке» (사이코지만 괜찮아) и «Тебе нравится Брамс?» (브람스를 좋아하세요?).
2021-05-17
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