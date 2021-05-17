Режиссёр Пон Чжун Хо представит мультипликационный фильм

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Режиссёр Пон Чжун Хо (봉준호) в ближайшем будущем представит мультипликационный фильм. Об этом сообщили в четверг, 13 мая, в студии 4th Creative Party. Пон Чжун Хо работал над сценарием последние несколько лет, и в январе текущего года работа была полностью завершена. Подробности пока не раскрываются, известно лишь, что сюжет нового мультфильма будет посвящен глубоководным животным. Дата премьеры пока не называется. Скорее всего, она состоится после выхода нового игрового фильма, над сценарием которого Пон Чжун Хо работает в данный момент. Мультфильм будет снят на студии 4th Creative Party. Компания занимается производством визуальных эффектов в киноиндустрии с 1996 года. Среди её известных работ фильмы «Барышня» (아가씨), «Летучая мышь» (박쥐) режиссёра Пак Чхан Ука (박찬욱), «Чудовище» (괴물), «Мать» (마더), «Окча» (옥자) режиссёра Пон Чжун Хо, а также «Политическое убийство» (암살) режиссёра Чхве Дон Хуна (최동훈).