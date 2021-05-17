



В Японии поставят спектакль по мотивам фильма «Паразиты» (기생충) южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо (봉준호). Во вторник, 11 мая, стало известно о приобретении японской компанией Mancy's Entertainment права на южнокорейский контент. Спектакль будет поставлен на японском языке. В настоящее время проводится набор актёрского состава и другие подготовительные работы. Главой компании Mancy's Entertainment является японец с корейскими корнями Ли Бон У (이봉우). С ним связан так называемый бум южнокорейского кино в Японии, начавшийся после того как Ли Бон У во главе кинопрокатной компании Cinequanon представил в Японии фильмы «Шири» (쉬리) и «Объединённая зона безопасности» (공동경비구역 JSA).