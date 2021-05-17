Самая дорогая для меня (내겐 너무 소중한 너)





Режиссер: Ли Чхан Вон, Квон Сон Мо

В ролях: Чин Гу, Чон Со Ëн, Кан Син Иль

Жанр: драма

Премьера: 12 мая 2021 года

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет





В последнее время жизнь Чэ Сика складывается не самым удачным образом. Всё что у него сейчас есть – это горы долгов и старый, подержанный автомобиль. В прошлом Чэ Сик одолжил сумму денег девушке по имени Чи Ëн, которая до недавнего времени работала в его компании. Вскоре Чи Ëн погибает. Чэ Сик с целью получения денег отправляется в дом погибшей, где встречает её дочь, страдающую глубокими нарушениями слуха и зрения. Тяжёлая финансовая ситуация заставляет мужчину на время притвориться отцом девочки и таким образом вернуть свои деньги. Однако сам того не замечая, он понемногу начинает привязываться к ней.