Самая дорогая для меня (내겐 너무 소중한 너)

Go Min-si
2021-05-17
#Новости шоу-бизнеса l 2021-05-17
Режиссер: Ли Чхан Вон, Квон Сон Мо
В ролях: Чин Гу, Чон Со Ëн, Кан Син Иль
Жанр: драма
Премьера: 12 мая 2021 года
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет
В последнее время жизнь Чэ Сика складывается не самым удачным образом. Всё что у него сейчас есть – это горы долгов и старый, подержанный автомобиль. В прошлом Чэ Сик одолжил сумму денег девушке по имени Чи Ëн, которая до недавнего времени работала в его компании. Вскоре Чи Ëн погибает. Чэ Сик с целью получения денег отправляется в дом погибшей, где встречает её дочь, страдающую глубокими нарушениями слуха и зрения. Тяжёлая финансовая ситуация заставляет мужчину на время притвориться отцом девочки и таким образом вернуть свои деньги. Однако сам того не замечая, он понемногу начинает привязываться к ней.
2021-05-17
2021-05-18
2021-05-17
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >