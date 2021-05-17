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Самая дорогая для меня (내겐 너무 소중한 너)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-05-17


Режиссер: Ли Чхан Вон, Квон Сон Мо

В ролях: Чин Гу, Чон Со Ëн, Кан Син Иль

Жанр: драма

Премьера: 12 мая 2021 года

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет


В последнее время жизнь Чэ Сика складывается не самым удачным образом. Всё что у него сейчас есть – это горы долгов и старый, подержанный автомобиль. В прошлом Чэ Сик одолжил сумму денег девушке по имени Чи Ëн, которая до недавнего времени работала в его компании. Вскоре Чи Ëн погибает. Чэ Сик с целью получения денег отправляется в дом погибшей, где встречает её дочь, страдающую глубокими нарушениями слуха и зрения. Тяжёлая финансовая ситуация заставляет мужчину на время притвориться отцом девочки и таким образом вернуть свои деньги. Однако сам того не замечая, он понемногу начинает привязываться к ней.

Самая дорогая для меня (내겐 너무 소중한 너)
Самая дорогая для меня (내겐 너무 소중한 너)
Самая дорогая для меня (내겐 너무 소중한 너)
Самая дорогая для меня (내겐 너무 소중한 너)
Самая дорогая для меня (내겐 너무 소중한 너)
Самая дорогая для меня (내겐 너무 소중한 너)
Самая дорогая для меня (내겐 너무 소중한 너)
Самая дорогая для меня (내겐 너무 소중한 너)
Самая дорогая для меня (내겐 너무 소중한 너)
Самая дорогая для меня (내겐 너무 소중한 너)
Самая дорогая для меня (내겐 너무 소중한 너)
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