Счастливая Чхан Силь (찬실이는 복도 많지)





Главная героиня фильма Чхан Силь (которую играет актриса Кан Мальгым) является режиссером, снимающим фильмы. Однако, по ее мнению, в этой жизни она так ничего и не добилась: усердно проработав всю свою жизнь, у нее нет ни мужа, ни дома, да еще и работу потеряла. От безвыходности положения она решает устроится домработницей к одной из своих знакомых актрис, где совершенно неожиданно встречает лучших в своей жизни людей: загадочного мужчину Чан Гук Ена, милую и мудрую бабушку (в исполнении актрисы Юн Е Чжон) и многих других. И вскоре понимает, что, возможно, все не так уж и плохо…