Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Счастливая Чхан Силь (찬실이는 복도 많지)

#Пять минут о кино l 2021-05-18

Сеул сегодня


Главная героиня фильма Чхан Силь (которую играет актриса Кан Мальгым) является режиссером, снимающим фильмы. Однако, по ее мнению, в этой жизни она так ничего и не добилась: усердно проработав всю свою жизнь, у нее нет ни мужа, ни дома, да еще и работу потеряла. От безвыходности положения она решает устроится домработницей к одной из своих знакомых актрис, где совершенно неожиданно встречает лучших в своей жизни людей: загадочного мужчину Чан Гук Ена, милую и мудрую бабушку (в исполнении актрисы Юн Е Чжон) и многих других. И вскоре понимает, что, возможно, все не так уж и плохо…

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >