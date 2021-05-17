Компания I-ON Communications - разработчик программных решений

ⓒ I-ON Communications Co., Ltd.

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим компанию I-ON Communications (아이온 커뮤니케이션즈), которая является разработчиком программных решений для управления неструктурированными данными и цифрового маркетинга корпоративного класса. У микрофона - президент компании г-н О Чжэ Чхоль.





Наша компания основана в 1999 году. Она специализируется на разработке программного обеспечения для цифровых решений в таких областях как предприятия, энергетика, информационно-коммуникационные и спортивные технологии. Мы также являемся компанией, которая за последние 20 лет экспортировала программные решения на сумму около 37 млн долларов. В настоящее время мы работаем в восьми странах мира - США, Японии, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, Швеции и Республике Корея. У нас прочная международная сеть и много клиентов по всему миру. Мы сотрудничаем с почти сорока компаниями внутри страны, в основном, связанными с информационно-коммуникационными технологиями. Мы прилагаем усилия, чтобы выйти на новые рынки.





Аудио- или видеофайлы, документы в Word или PowerPoint называют неструктурированными данными. Специальная программная технология позволяет пользователям легко находить нужные им данные в большом объёме от 300 до 500 миллионов единиц. Один из клиентов компании I-ON Communications – телерадиокомпания KBS. Если вы ищете конкретный сериал на веб-сайте KBS, вы легко найдёте его, потому что данные хорошо организованы. Программная технология, которая организует такие большие объёмы данных, называется технологией управления неструктурированными данными. Формулировка немного сложна, поэтому неструктурированные данные обычно называют «содержанием», а организованные данные в сети - веб-контентом. Если он отображается как видео, то называется видеоконтентом. Недавно компания I-ON Communications расширила бизнес, включив в него различные отрасли, такие как энергетика и спорт. Это две области, в которых применяются международные стандарты.





Мы создавали программное обеспечение для компаний, но культура в каждой стране разная. Когда у нас появлялся новый клиент, нам приходилось вносить много изменений. У зарубежных клиентов разные стандарты и корпоративная культура, поэтому нам приходилось вносить множество изменений в каждый новый проект. Мы задумались о создании программного обеспечения, которое не требует постоянных изменений. Тогда мы подумали об энергетике. Те же международные стандарты применяются к энергетическому сектору, потому что он исходит из законов природы. Мы начали создавать и экспортировать программное обеспечение для энергетических технологий в 2007 году. В спорте нечто подобное: одни и те же правила применяются во всём мире, и даже терминология одинаковая. Вот почему мы создаём программное обеспечение, связанное со спортом. Программное обеспечение для энергетических технологий в основном предназначено для экономии энергии, а спортивное программное обеспечение - для улучшения способностей спортсменов и регистрации достижений.





Даже в условиях пандемии COVID-19 компания I-ON Communications сделала ещё один рывок вперёд. По мере роста спроса на онлайн-документы из-за увеличения объёмов работы на дому и видеоконференцсвязи, компания предоставляет услуги бесконтактного электронного доступа. Сегодня у компании 69 отечественных и 12 международных патентов. Японские компании используют её программное обеспечение для обработки больших объёмов данных. KEPCO (Корейская электроэнергетическая компания) также является клиентом компании, наряду с KBS и другими вещательными компаниями. Четыре ведущих информационных агентства и 10 крупнейших конгломератов пользуются её услугами.





Моя цель - сделать I-ON Communications одним из ста крупнейших мировых поставщиков программных услуг. Когда я достигну этой цели, я займусь предоставлением благ своим сотрудникам. Я хочу, чтобы они работали только девять месяцев в году и получали более высокую зарплату, чем в крупных компаниях. Я думаю, на таких условиях у меня захотят работать многие талантливые люди. Я хочу, чтобы были счастливы три человека – сотрудник, клиент и президент компании. Клиенты должны быть довольны нашими продуктами и услугами. Если я хочу, чтобы мои сотрудники были счастливы, они должны получать хорошую зарплату и льготы. Если я хочу быть счастливым, всё это должно существовать, а я должен зарабатывать много денег. Вот почему я считаю, что три человека должны быть счастливы, чтобы составить счастливую и хорошую компанию.





Информационно-коммуникационный ландшафт похож на джунгли, где каждый день рождаются и умирают тысячи компаний. В этих джунглях компания I-ON Communications сохраняет лидирующие позиции на протяжении 20 лет. Мы уверены, что по мере того, как компания продолжит двигаться вперёд, не останавливаясь на достигнутом, она войдёт в десятку ведущих мировых компаний-разработчиков программного обеспечения.