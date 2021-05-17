Стратегия обеспечения южнокорейскими полупроводниками

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Глобальное соперничество за доминирование в области полупроводников усиливается, и такие крупные экономики как США, Европа и Китай объявляют о крупномасштабных инвестициях. 13 мая правительство Республики Корея обнародовало собственную стратегию обеспечения полупроводниками, когда компании Samsung Electronics, SK Hynix и ряд других обещали инвестировать до 2030 года более 450 млрд долларов. Правительство пообещало поддержать отрасль. С подробностями директор Института глобальной экономики г-н Ким Дэ Хо.





Стратегия предусматривает расширение возможностей страны в области производства полупроводников и превращение отечественных производителей в мировых лидеров. Тот факт, что правительство и частный сектор работают рука об руку, привлёк большое внимание, поскольку правительство обещало поддержку, а производители обещали инвестиции на сумму 450 млрд долларов. Ещё одним фактором, который привлекает внимание, является создание сети поставок полупроводников, которая объединит предприятия в единый «пояс» на всех этапах - от проектирования до поставок потребителям. Таким образом, стратегию можно оценить как очень сильный план развития полупроводниковой промышленности и стратегию обеспечения лидерства в новой глобальной цепочке поставок полупроводников.





С ускорением темпов перехода к цифровой экономике после вспышки пандемии COVID-19 полупроводники стали стандартом оценки национальной конкурентоспособности. Из-за нехватки полупроводников остановились некоторые автомобильные заводы, возникли опасения по поводу того, насколько жизнеспособна полупроводниковая отрасль Республики Корея. Если посмотреть на неё с точки зрения общих показателей продаж, то у неё сильные позиции. Однако по окупаемости инвестиций она отстаёт. Полупроводники можно разделить на микросхемы памяти и системные микросхемы. Республика Корея является бесспорным лидером в производстве микросхем памяти, но, к сожалению, этот сектор не приносит большой прибыли и чрезвычайно чувствителен к экономическим потрясениям. Таким образом, о мировом лидерстве вряд ли можно говорить. Стратегия обеспечения южнокорейскими полупроводниками учитывает этот момент и нацелена на укрепление и расширение, чтобы охватить не только микросхемы памяти, но и не связанные с памятью системы. Она направлена на то, чтобы превратить страну в комплексный центр производства полупроводников, на территории которой появится крупнейшая в мире цепь поставок.





Одним из важных факторов, которые следует учитывать, является сотрудничество между правительством и частными компаниями. Samsung Electronics, SK Hynix и другие производители рассматривают возможность перевода производственных мощностей за границу. Однако даже если они эту возможность реализуют, обещание инвестировать 450 млрд долларов останется в силе. За счёт увеличения инвестиций будет создано больше рабочих мест внутри страны. Между тем, с созданием сети поставок малые и средние предприятия смогут легче вести дела друг с другом. Ожидается, что новая стратегия поможет созданию малых и средних компаний в сфере полупроводников.





Правительство решило поддержать частные инвестиции, предоставив налоговые льготы. Так называемая «базовая стратегическая технология» предусматривает налоговые вычеты до 40-50% для научных исследований и до 10-20% для инвестиций в производство полупроводников. Правительство недавно создало «специальный фонд инвестиций в производство полупроводников» на сумму около 1 млрд долларов. Наличие квалифицированной рабочей силы является важным фактором, который может определить успех или неудачу отрасли. В Республике Корея много талантливых людей, работающих в полупроводниковой промышленности, но их всё же недостаточно, поскольку мало специализированных учебных заведений. Компании-производители неоднократно обращались к правительству с просьбой помочь в подготовке кадров, и правительство, наконец, отреагировало. В частности, принят план подготовки 36 тысяч специалистов в течение десяти лет в рамках сотрудничества между отраслью и академическим сообществом. Если всё пойдёт по плану, ежегодный экспорт полупроводников увеличится до 200 млрд долларов, будут созданы 270 тысяч новых рабочих мест. Отечественные производители приветствовали новые меры и выразили надежду на дальнейшую поддержку.





Наиболее важным фактором является последовательность. Администрация Мун Чжэ Ина не первая, которая взяла на себя обязательство развивать полупроводниковую промышленность в качестве ключевой отрасли. Предыдущие администрации тоже принимали подобные планы, но они срывались с приходом к власти нового правительства. Поэтому существуют опасения, будет ли продолжена реализация плана менее чем через год, когда нынешнее правительство уйдёт в отставку. Возможно, принятие закона о всесторонней поддержке отрасли полупроводников через обсуждение с оппозицией и общенациональный консенсус будет более эффективным способом продолжить реализацию плана.





Стратегия обеспечения южнокорейскими полупроводниками - особая мера противодействия кризису в полупроводниковой промышленности, которая долгое время была ведущей отраслью Республики Корея. Мы надеемся, что правительство и частные компании будут сотрудничать, помогая отечественной полупроводниковой промышленности сделать ещё один рывок вперёд.