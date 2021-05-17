ⓒ gominsi instagram

Дата рождения: 15 февраля 1995 г.

Рост: 160 см

Дебют: «Параллельный роман» (평행소설), 2016 г.





Актриса Ко Мин Си родилась в городе Тэчжоне. Окончила школу Еиль с уклоном на косметологию (예일미용고등학교). До начала актёрской карьеры работала организатором свадеб. На телевидении с 2016 года. Её первой работой стал фильм «Параллельный роман» (평행소설). В общей сложности актриса снялась в пяти фильмах, наиболее известные из которых «Битва при Фенудоне» (봉오동 전투) и «Ведьма» (마녀). Именно последняя кинокартина принесла ей известность. Ко Мин Си снимается в сериалах с 2016 года. Из всех 16 сериалов особого внимания заслуживают «Эпоха молодости 2» (청춘시대 2), «Жизнь» (라이브), а также «Майская юность» (오월의 청춘). В 2019 год актриса была удостоена награды SBS Drama Awards в номинации «Лучшая начинающая актриса» (여자 신인상) за роль в сериале «Тайный бутик» (시크릿 부티크).