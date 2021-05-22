Отношения между Пхеньяном и Вашингтоном

Экономика РК восстанавливается
2021-05-22
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-05-20
Администрация американского президента Джо Байдена с момента своей инаугурации стремится установить контакты с Северной Кореей. В феврале Вашингтон безуспешно пытался связаться с Пхеньяном по различным каналам. 18 марта заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян продолжит игнорировать любые контакты с Вашингтоном до его полного отказа от враждебной политики. Однако ситуация может измениться в любой момент. С подробностями политический обозреватель Ли Чжон Хун.
2021-05-22
2021-05-21 13:53:35
2021-05-21 15:49:42
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