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Отношения между Пхеньяном и Вашингтоном

#Последние события на Корейском полуострове l 2021-05-20

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News, KBS

Администрация американского президента Джо Байдена с момента своей инаугурации стремится установить контакты с Северной Кореей. В феврале Вашингтон безуспешно пытался связаться с Пхеньяном по различным каналам. 18 марта заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян продолжит игнорировать любые контакты с Вашингтоном до его полного отказа от враждебной политики. Однако ситуация может измениться в любой момент. С подробностями политический обозреватель Ли Чжон Хун.

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